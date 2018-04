'भयंकर परी' ने यूं सेलिब्रेट किया न्यू ईयर, व्हाइट बिकिनी में आईं नजर

टीवी सीरियल 'बालवीर' में 'भयंकर परी' का किरदार निभा चुकीं एक्ट्रेस शमा सिकंदर ने ऑस्ट्रेलिया में नया मनाया। उन्होंने न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हुए कुछ फोटोज अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है। इन फोटोज में वे व्हाइट कलर की बिकिनी में समुद्र में मस्ती करती दिख रही हैं। फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'A woman without curves is like jeans without pockets, you don't know where to put your hands. #ManlyBeach #Curvacious #Sydney #TravelDiaries'. एक और फोटो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन दिया, 'A sass a day keeps the basics away'.मॉडलिंग से की थी करियर की शुरुआत...

शमा सिकंदर ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी। उसके बाद वो कई म्यूजिक वीडियोज में नजर आईं। शमा ने कुछ फिल्मों में भी काम किया और उसके बाद टीवी की दुनिया में उनकी एंट्री ली। टीवी शो 'बालवीर' (2014) में भयंकर परी का किरदार निभाकर वे उन्होंने खूब पॉपुलैरिटी हासिल की थी। उन्होंने 'ये मेरी लाइफ है' (2003), 'सेवन' (2011) सीरियल्स में भी काम किया है। उन्होंने फिल्म 'प्रेम अगन' (1998), 'मन' (1999), 'अंश' (2002), 'धूम धड़ाका' (2008) में भी अभिनय किया है। बता दें कि करीब 5 साल पहले शमा बायपोलर डिसऑर्डर (एक तरह की मानसिक बीमारी) का शिकार हुई थीं। हालांकि, अब वे फिट हैं।



शमा सिकंदर की शॉर्ट मूवी 'सेक्सोहॉलिक' मार्च, 2016 में रिलीज हुई थी। इसमें शमा ने सेक्स एडिक्ट वुमन का किरदार निभाया था। फिल्म में उन्होंने को-स्टार के साथ कई किसिंग और बोल्ड सीन दिए। इस मूवी के बारे में शमा ने बताया था, 'एक साधारण लड़की के लिए ऐसे सीन करना आसान नहीं था, पर मैंने मूवी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ की।'

2016 में जब शमा ने जेम्स मिलिरॉन नाम के शख्स से सगाई कर फोटोज शेयर की थी तो उनका एकदम डिफरेंट लुक सामने आया था। उस वक्त शमा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि ये बदलाव उनके फिटनेस शेड्यूल, जिमिंग और हेल्दी डायट की वजह से आया है। हालांकि, उनकी कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने की बातें भी सामने आई थी। लेकिन शमा ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है।

