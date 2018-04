रोडीज की होस्ट रही इस एक्ट्रेस ने की ब्वॉयफ्रेंड से शादी, शेयर की PHOTOS

रोडीज की होस्ट रही एक्ट्रेस गायलिन मेंडोंसा ने हाल ही में ब्वॉयफ्रेंड शीहान फुर्टाडो से शादी की है। दोनों एक-दूसरे को लंबे समय से डेट कर रहे थे। उनकी शादी में बॉलीवुड के कुछ सेलेब्स भी शामिल हुए। गायलिन ने शादी की कुछ फोटोज अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर की है। उन्होंने एक फोटो शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, 'My happily ever after.❤ 📷'. उन्होंने एक अन्य फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'Let the madness begin!'. क्रिश्चियन रीति-रिवाज से हुई शादी...

गायलिन मेंडोंसा और शीहान फुर्टाडो ने क्रिश्चियन रीति-रिवाज से शादी की। शादी में बॉलीवुड एक्ट्रेस विशेष रूप से शामिल हुई। इस मौके पर वे गायलिन को किस करती भी नजर आईं। आपको बता दें कि गायलिन ने अपनी संगीत सेरेमनी में फ्लोरल प्रिंट का लहंगा पहना था, जिसमें वे बेहद गॉर्जियस नजर आ रही थीं। शादी में गायलिन और शीहान के फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स शामिल हुए थे।

आगे की स्लाइड्स पर क्लिक करके देखें गायलिन औल शीहान की शादी की फोटोज...