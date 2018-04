बिग बॉस विनर ने की इस एक्ट्रेस से सगाई, ऐसे की इंगेजमेंट की अनाउंसमेंट

' 9' के विनर रहे प्रिंस नरूला ने अपनी लॉन्गटाइम गर्लफ्रेंड एक्ट्रेस से बीती दिनों सगाई कर ली है। दोनों ने अपनी सगाई की खबर इंस्टाग्राम के जरिए फ्रेंड्स और फैन्स को दी। प्रिंस ने इंस्टाग्राम पर अपनी और युविका की एक फोटो शेयर की है, जिसमें दोनों इंगेजमेंट रिंग दिखा रहा हैं। इस फोटो प्रिंस ने कैप्शन लिखा है, 'Thanku baby thanku so much still can't sink in me that u said yes to me n u r my mine forever nw lovers for life #engaged and yes one one thing mehndi laga k rakhna doli saja k rakhna lene tujhe a gori aye ga Tera prince #love#life#hugs#thanku god #waheguru #blessed'. युविका ने भी शेयर की फोटो...

युविका ने भी इंस्टाग्राम पर अपनी और प्रिंस की एक फोटो शेयर की है। इस फोटो में दोनों एक-दूसरे को गले लगाते नजर आ रहे हैं। इस फोटो पर युविका ने लिखा, 'Can’t believe this just happened love u beba #forlife❤ thank u for asking me .. for holding my hand.. for believing in us.. for being my partner for forever n beyond.... cheers to US 💑.... to new beginnings.. n to a lifetime of love n memories..Forever yours.. always 💍♥️ #engaged @princenarula'. बता दें कि प्रिंस और युविका की मुलाकात बिग बॉस 9 में हुई थी। बिग बॉस के घर से उनकी लव स्टोरी शुरू हो गई थी। दोनों के अफेयर की खबरों ने भी सुर्खियों बंटोरी थी। अब दोनों ने सगाई कर ली है। हालांकि, अभी शादी की डेट सामने नहीं आई हैं।



