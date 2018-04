'पोरस' की एक्ट्रेस ने बिजनेसमैन ब्वॉयफ्रेंड से की शादी, सामने आईं Photos

टीवी शो 'पोरस' में प्रिंसेस लाची का रोल प्ले कर रही सुहानी धानकी ने ब्वॉयफ्रेंड प्रथमेश मोदी से शादी कर ली है। उनकी शादी की फोटोज सामने आई है। सुहानी ने शादी की फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लिखा, 'And just like that.. we began our forever ❤️'. शादी में सुहानी ने डार्क पिंक का लहंगा पहना था और इसमें वे बेहद खूबसूरत नजर आ रही थीं। बता दें कि हाल ही में उनकी मेहंदी और संगीत सेरेमनी के फोटोज सामने आए थी। सुहानी ने मेहंदी सेरेमनी में परपल कलर का लहंगा पहना था। वहीं, संगीत में वे स्काई ब्लू एंड गोल्डन कलर के लहंगे में नजर आईं थीं। सेरेमनी में सुहानी अपने ब्वॉयफ्रेंड प्रथमेश मोदी के साथ डांस करतीं भी दिखीं थी। दोनों ने 2016 में सगाई की थी। प्रथमेश लंदन बेस्ड बिजनेसमैन हैं। आगे की स्लाइड्स में देखें सुहानी धानकी की शादी की PHOTOS...