हनुमान जन्मभूमि में ऐसे पहुंची बिग बॉस Ex, लोग बोले- क्या दंगे करवाओगी

हनुमान जी की जन्मभूमि पर किसी भी तरह का मजाक कोई भी पसंद नहीं करेगा। बावजूद इसके की एक्स कंटेस्टेंट नितिभा कौल ने हनुमान जन्मभूमि पहुंचकर हॉट पैंट में फोटो क्लिक करवाई। बीते दिनों वे कर्नाटक में छुट्टियां मना रही थीं। उसी दौरान वे गोकरणा में हनुमान जन्म स्थल के दर्शन करने पहुंची थीं। यहां पर उन्होंने साइन बोर्ड के सामने खड़े होकर फोटो खिंचवाई और उसे अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की। फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'There, where Hanuman was born #NitibhaTravels #Gokarna#IncredibleIndia #Hanuman'. सोशल मीडिया पर ऐसी फोटो पोस्ट करने पर नितिभा को लोगों ने जमकर ट्रोल किया। एक ने कहा क्या दंगे करवाओगी। ट्रोल करते हुए ये भी कहा...



एक यूजर ने कहा, 'ब्राम्हचारी थे वो, तुम वहां कहां खड़ी हो ऐसे'। एक अन्य ने लिखा, 'रिस्पेक्ट दें, ये बीच नहीं जो पोज दे रही हो। ये हनुमान जन्मभूमि है'। एक ने कहा 'इज्जत से वो भगवान हैं, 'तुम्हारे क्लासमेट नहीं'। एक यूजर बोला, यहां तो ढंग के कपड़े पहनकर आ जाती'।

