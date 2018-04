PHOTOS: भाई की शादी में फियॉन्सी के साथ मैचिंग आउटफिट में पहुंचा ये TV एक्टर

मुंबई। पिछले दिनों ही पॉपुलर टीवी एक्टर करम राजपाल ने अपनी लॉन्गटाइम गर्लफ्रेंड शिवालिका ओबेरॉय से सगाई की है और हाल ही में इनके भाई की शादी हुई है। इसमें ये न्यूली इंगेज्ड कपल एक ही कलर के आउटफिट में नजर आए। इस खास मौके पर करन और शिवालिका, दोनों ने ही मेहरुन कलर का मैचिंग आउटफिट पहना था। और साथ में दिए ब्यूटीफुल पोज...

- शादी में इस लवली कपल ने कई स्टनिंग फोटोज लिए, जिसे शिवालिका ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट भी किए। इन पिक्स के साथ कैप्शन दिया है, "I will laugh with you, see you smile, be your best friend, hold your hand, kiss you, hug you and be with you FOREVER @shivaleekaoberoi #love #couples #couple #life #lifeline #breath #wouldbe"

- बता दें कि करम राजपाल स्टार प्लस के फेमस टीवी शो 'नामकरण' में विद्युत का रोल प्ले कर रहे हैं जो एक नेगेटिव कैरेक्टर है। इन्होंने 15 जनवरी को शिवालिका से ट्रेडिशनल सिख रोका सेरेमनी में सगाई की थी। साल के आखिर तक इनकी शादी हो सकती है।



-'नामकरण' के अलावा करम ने 'हमारी सास लीला', 'परिचय', 'क्या हुा तेरा वादा', 'रक्षक', 'नादान परिंदे', 'मेरे अंगने' सहित अन्य सीरियलों में काम किया है। उन्होंने 2013 में आई फिल्म 'मेरे डैड की मारुती' में भी काम किया है।

