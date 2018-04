Wedding Anniversary पर वाइफ को Kiss करता दिखा 'इश्कबाज' एक्टर

टीवी सीरियल 'इश्कबाज' में शिवाय सिंह ओबेरॉय का किरदार निभाने वाले नकुल मेहता ने हाल ही में अपनी 6वीं वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। उन्होंने वाइफ जानकी के साथ उदयपुर में शादी की सालगिरह मनाई। इस मौके पर नकुल, वाइफ जानकी को किस करते नजर आए। जानकी ने वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हुए कुछ फोटोज अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किए हैं। उन्होंने एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'Thank you for being the husband I thought could never exist outside of fairy tales. Happy 6th to us baby❤️🌸💕😍'. उन्होंने एक और फोटो शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, 'Mirror mirror on the wall, who’s the prettiest of ‘em all :) ? #Moon2.0 #RoyalUdaipur'. वहीं, नकुल ने एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'Happy VI 'Best Half' ❤️'. नकुल ने एक और फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'Doguna Pyaar !! @jank_ee & Udaipur ❤️ #The Leela PalaceUdaipur #Moon2.0'. फिल्मों के साथ किया टीवी शोज में काम...



नकुल मेहता ने फिल्मों के अलावा टीवी सीरियलों में भी काम किया है। उन्होंने 'हाल-ए-दिल', 'अवंत गर्दे पायथागोरस शर्मा', 'श्री सिद्धार्था गौतमा' सहित अन्य फिल्मों में काम किया है। उन्होंने टीवी शो 'प्यार का दर्द है मीठा-मीठा प्यारा-प्यारा', 'दिल बोले ओबेरॉय' में काम किया है।

