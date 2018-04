सामने आया 'ये रिश्ता..' के कपल का सिजलिंग फोटोशूट, इस लुक में आए नजर

टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है' के कपल कार्तिक और नायरा यानी मोहसीन खान और शिवांगी जोशी ने हाल ही में सिजलिंग फोटोशूट करवाया है। इस फोटोशूट में दोनों का डिफरेंट लुक देखने को मिल रहा है। शूट में दोनों की बेहतरीन बॉन्डिंग नजर आ रही है। ये फोटोज फोटोग्राफर प्रशांत समतानी ने क्लिक किए हैं। प्रशांत ने इस शूट के फोटोज अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर किए हैं। उन्होंने एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'M dead!! These two look fab together..n thank u so much for this photo shoot'. शिवांगी का एक फोटो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन दिया, 'Gorgeous Actress : Shivangi Joshi!!! ❤'. ऑनस्क्रीन वाइफ का रोल प्ले कर रही शिवांगी...

बता दें, शिवांगी 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' शो में मोहसिन की ऑनस्क्रीन वाइफ का रोल प्ले कर रही हैं। दोनों ने अपने रिलेशनशिप को लेकर पिछले साल फरवरी में खुलासा किया था। फोटोशूट में शिवांगी शॉर्ट्स और व्हाइट कलर के टॉप में नजर आ रही हैं। वहीं, एक फोटो में वे मैरुन कलर के ऑफ शोल्डर टॉप में दिख रही हैं। वहीं, मोहसीन भी शिवांगी की ड्रेस से मैच करते हुए आउटफिट में नजर आ रहे हैं।

