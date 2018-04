शादी की दूसरी सालगिरह पर Liplock करता दिखा TV कपल, शेयर की फोटो

टीवी स्टार मोहित सहगल और सनाया ईरानी की शादी को दो साल (25 जनवरी) पूरे हो गए हैं। शादी की दूसरी सालगिरह पर दोनों की लिपलॉक करते एक फोटो सामने आई है। ये फोटो मोहित ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है। फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'Couldn’t hv got a better life partner than you baby @sanayairani . Growing old with u is the most beautiful imagination I can ever have . Thank you sooooo much for being my strength . Happy anniversary my love 😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘'. एक-दूसरे को किया था 7 साल तक डेट...



मोहित और सनाया ने एक-दूसरे को 7 साल तक डेट किया था। इसके बाद शादी करने का फैसला लिया था। दोनों ने फैमिली और फ्रेंड्स के बीच गोवा में 2016 में शादी की थी। शादी में कई टीवी स्टार्स भी शामिल हुए थे। टीवी एक्ट्रेस दृष्टि धामी ने दोनों को बधाई देते हुए एक फोटो शेयर की है। फोटो पोस्ट करते हुए दृष्टि ने लिखा, 'Happy anniversary babies 😘😘😘 @sanayairani @itsmohitsehgal lots n lots n lots of love ❤️❤️'.सनाया और मोहित फिलहाल किसी भी शो में नजर नहीं आ रहे हैं।



