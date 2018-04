नहीं रही 'क्योंकि सास...' की एक्ट्रेस की मां, खुद गुजर रही है आर्थिक तंगी से

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' सहित अन्य कई टीवी शोज में काम कर चुकी जया भट्टाचार्य की मां का निधन आज सुबह (शनिवार) हो गया। उनकी मां का अंतिम संस्कार शनिवार रात 9.30 मुंबई में किया जाएगा। जया की मां (79) वेंटिलेटर पर चल रही थीं। उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम थी। जया ने मां के निधन की जानकारी मैसेज कर सभी को दी। उन्होंने लिखा, 'It is with profound grief I inform that my mother has left for heavenly adobe today.' बता दें कि जया इन दिनों आर्थिक तंगी से गुजर रही हैं। उनके पास मां का इलाज कराने तक के पैसे नहीं थे। पिछले 17 साल से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं एक्टिव...



जया पिछले 17 सालों से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक्टिव हैं लेकिन इसके बाद भी उन्हें फिलहाल काम नहीं मिल रहा है। हाल ही में जया ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो आर्थिक तंगी से गुजर रही हैं। उन पर 10 लाख रुपए का बर्डन है। और वे काम की तलाश कर रही है।



