एकता कपूर को मिली नई 'नागिन', मौनी रॉय को रिप्लेस करेगी ये TV एक्ट्रेस

टीवी की ड्रामा क्वीन के नाम से फेमस डायरेक्टर को 'नागिन 3' सीरियल के लिए नई नागिन मिल गई है। रिपोर्ट्स की मानें तो शो 'नागिन' के तीसरे सीजन में लीड रोल के लिए एक्ट्रेस का नाम सामने आया है। एकता कपूर ने मंगलवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फोटो शेयर करते हुए लिखा था, 'A new nagin arrives! As we bid Adieu to @imouniroy and @adaakhann from NAAGIN🐉🐉🐉🐉we welcome the NEW! Will soon reveal my new ‘naagin’ or should I say ‘NAAGINS’ #waitfornaagin3'. एकता ने घोषणा की थी नहीं होगी ...

आपको बताते चले कि कुछ दिन पहले एकता ने घोषणा की थी कि इस बार 'नागिन-3' सीरियल में मौनी रॉय नहीं होगी। इसके बाद ये खबर भी आई थी कि नए सीजन में अदा खान भी नहीं होगी। आपको बताते चले कि दोनों की जगह कौन रोल प्ले करेगा इसके लिए लंबे समय से ऑडिशन्स लिए जा रहे थे।



