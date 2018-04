TV एक्ट्रेस ने हसबैंड के साथ सेलिब्रेट किया न्यू ईयर, बिकिनी में आईं नजर

टीवी एक्ट्रेस और की एक्स कंटेस्टेंट किश्वर मर्चेंट ने हसबैंड सुयश राय और फ्रेंड्स के साथ श्रीलंका में न्यू सेलिब्रेट किया। किश्वर ने न्यू ईयर सेलिब्रेशन की कुछ फोटोज अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर की है। उन्होंने एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'Happy new year once again all u guys .. have a happy,loving and successful year ❤️'.उन्होंने व्हाइट बिकिनी में एक फोटो शेयर करते हुए कैप्शन दिया, 'Tota in Bentota 🤷‍♀️😜🤩😁 Pic clicked by @suyyashrai 😘'. ये टीवी सेलेब्स भी थे साथ में...

किश्वर और सुयश के साथ सरगुन मेहता, , रित्विक धनजानी भी थे। सभी ने मिलकर यहां जमकर मस्ती की। किश्वर ने एक ग्रुप फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'Happy New Year ❤️'.एक फोटो उन्होंने रिलेक्स मूड में शेयर करते हुए कैप्शन दिया, 'Gudmrnggggg 2018 ❤️ Nitesuit @thewardrobee 🙌'. टीवी एक्ट्रेस और होस्ट आशा नेगी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'Because 2018 will be a pineapple year !'. आपको बता दें कि किश्वर और सुयश की मुलाकात 'प्यार की एक कहानी' के सेट पर हुई थी। इसके बाद दोनों में अफेयर हो गया। दोनों ने 2016 में शादी कर ली।



