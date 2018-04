एक-दूजे को KISS करते दिखे Ex-बिग बॉस कपल, ऐसे मनाई 1st एनिवर्सरी

मुंबई। 'बिग बॉस' सीजन-9 के कंटेस्टेंट्स किश्वर मर्चेंट और सुयश राय 16 दिसंबर को अपनी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस मौके पर सुयश ने सोशल मीडिया पर अपनी और किश्वर की एक फोटो शेयर की, जिसमें वो किश्वर को Kiss करते नजर आ रहे हैं। फोटो के साथ सुयश ने लिखा- “Baby i really dunno wat to say bass I love you n i promise to do the same always kishwersmerchantt Happy 1st. Kishwer kept it short and sweet as she wrote, “Always and forever.” सुयश से 8 साल बड़ी हैं किश्वर...



'SuKish' के नाम से पॉपुलर इस जोड़ी ने 6 साल डेटिंग के बाद फाइनली 16 दिसंबर, 2016 को शादी की। पॉपुलर टीवी सीरियल 'प्यार की यह एक कहानी' (2010-2011) के सेट पर इनकी पहली मुलाकात हुई थी। चार महीने तक एक-दूसरे को समझने के बाद वे रिलेशन में आए। 2014 में वे 'खुशनुमा' नाम के वीडियो में साथ दिखाई दिए थे। 'बिग बॉस 9' में भी दोनों साथ पहुंचे थे, लेकिन इविक्शन पहले सुयश का हुआ और करीब दो सप्ताह बाद किश्वर भी बाहर हो गई थीं। बता दें कि किश्वर उम्र में सुयश से 8 साल बड़ी हैं।



सुयश-किश्वर ने की है कोर्ट मैरिज...

किश्वर (मुस्लिम) और सुयश (हिंदू) दोनों अलग धर्म से ताल्लुक रखते हैं। दोनों ने पहले सिंपल कोर्ट मैरिज की, बाद में ग्रैंड रिसेप्शन दिया था। इस बारे में किश्वर ने कहा था, "हमने कोर्ट मैरिज चुनी, क्योंकि सुयश पंजाबी और मैं मुस्लिम हूं। अलग-अलग सेरेमनी रखने की जगह, हमने सिंपल शादी का आइडिया अपनाया। दोनों इस डिसीजन से खुश हैं।"



शादी में पहुंचे थे ये सेलेब्स...

'बिग बॉस' के एक्स-कंटेस्टेंट्स के अलावा, 'देवों के देव महादेव' की पार्वती उर्फ पूजा बनर्जी, रवि दुबे-सरगुन मेहता, कृष्णा अभिषेक-कश्मीरा शाह, करण वाही, विवियन दसेना, वाहबिज दोराबजी, सुरभि ज्योति, ऋत्विक धंजानी-आशा नेगी, रिद्धि डोगरा-राकेश वशिष्ठ और विनय पाठक, युविका चौधरी, मंदाना करीमी, दीपशिखा नागपाल, प्रिंस नरूला, विकास भल्ला, साहिल आनंद और करण मेहरा सहित सहित टीवी इंडस्ट्री के दूसरे सेलेब्स भी सुयश और किश्वर को बधाई देने पहुंचे थे।



