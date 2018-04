गोवा में हॉलिडे मना रहा ये TV एक्टर, जुड़वां बच्चों के साथ युूं आया नजर

गोवा.टीवी शो 'सपना बाबुल का- बिदाई' और 'नागिन-2' जैसे शोज में काम कर चुके टीवी एक्टर किंशुक महाजन इन दिनों गोवा में वेकेशन एन्जॉय कर रहे हैं। उनके साथ वाइफ दिव्या गुप्ता और जुड़वां बच्चे भी हैं। उन्होंने वेकेशन एन्जॉय करते कई फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर की है। जुड़वां बच्चों की फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'Chilling Ya 🍺🥓'. उन्होंने एक और फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'funday we had in thalassa 😜🍺'. उन्होंने एक और फोटो शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, 'Mommy's saishuuu😘😘😘'. इस सीरियल में बिजी है किंशुक...



- किंशुक अभी जी टीवी के शो 'Bhootu' के लीड रोल में नजर आ रहे हैं।

- किंशुक ने दिव्या से 2011 में शादी की थी। दोनों की मुलाकात 17 साल की उम्र में ट्यूशन क्लास में हुई थी, वहीं दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई थी।

इन शोज में काम कर चुके हैं किंशुक

- किंशुक ने फिल्म 'दिल्ली हाइट्स' से डेब्यू किया था, लेकिन साल 2007 में उन्होंने 'धूम मचाओ धूम' से टीवी का रुख कर लिया। किंशुक को फेम 'सपना बाबुल का- बिदाई' (2008-10) में लीड रोल प्ले कर मिला। बाद में वे 'अफसर बिटिया' (2011-12), 'चांद छुपा बादल में' (2010-11), 'तुम ऐसे ही रहना' (2014-15), 'तेरे शहर में' (2015), 'नागिन' (2016-17), 'भूतू' (2017) जैसे शोज में नजर आए।

ये भी पढ़ें

बाली में हनीमून एन्जॉय कर रहा TV एक्टर, रशियन GF से की थी दूसरी शादी



आगे की स्लाइड्स पर क्लिक करके देखें किंशुक की फैमिली के साथ एन्जॉय करते फोटोज...