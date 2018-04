9 महीने का हुआ TV के 'नैतिक' का बेटा, ऐसे सेलिब्रेट किया काविश का बर्थडे

टीवी सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में नैतिक का किरदार निभाने वाले करन मेहरा और उनकी वाइफ निशा रावल ने अपने 9 महीने के बेटे काविश का बर्थडे सेलिब्रेट किया। काविश का जन्म पिछले साल 14 जून को हुआ था। मम्मी निशा ने 9 महीने के बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट करते अपने इंस्टाग्राम पर फोटोज शेयर की है। एक फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'Happy 9 months my lill spidey @kavishmehra ♥️'. एक और फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, '& this month I am Spidey-Kavish♥️ #happybirthdaytome #Happy9monthstome. निशा ने एक फोटो शेयर करते हुए कैप्शन दिया, when 'baby’s in no mood to pose 🙈'. 6 साल तक किया था करन-निशा ने एक-दूसरे को डेट...

करन और निशा ने एक-दूसरे को 6 साल तक डेट किया और फिर नवंबर 2012 में शादी कर ली थी। करन 'बिग बॉस 10' के कंटेस्टेंट भी रहे हैं। उन्होंने चैनल के शो 'मैं लक्ष्मी तेरे आंगन की' (2012) में काम किया है। निशा भी टीवी एक्ट्रेस हैं। इसके अलावा निशा ने टीवी शो 'आने वाला पल' (2001), 'केसर' (2007) में भी काम किया है। वे रियलिटी शो 'नच बलिए' (2012-13) में हसबैंड करन के साथ नजर आईं थीं। उन्होंने कुछ फिल्मों में भी काम किया है। वे फिल्म 'रफू चक्कर' (2008), 'हंसते-हंसते' (2008), 'जैक एंड झोल' (2010), 'टॉम डिक हैरी रॉक अगेन' (2011) में अभिनय कर चुकी हैं।



आगे की स्लाइड्स पर क्लिक करके देखें काविश के बर्थडे सेलिब्रेशन की फोटोज...