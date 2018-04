कपिल शर्मा-सुनील ग्रोवर के बीच फिर झगड़ा शुरू, एक-दूसरे पर लगाए ये आरोप

+3 और स्लाइड देखें सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा।

सुनील के ट्वीट से कपिल भड़क गए और उन्होंने ट्वीट कर लिखा, 'Paji I called u more then 100 times n came to ur house to meet u twice .. every time u were out for some show n all .. pls don’t spread rumors that I didn’t call u'. कपिल ने लिखा कि मुझे उसका सपोर्ट नहीं चाहिए लेकिन कम से कम अफवाहें तो न फैलाए। मैं थक चुका हूं इन सबसे।