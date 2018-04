अंदर से ऐसी दिखती है कपिल शर्मा की नई लग्जरी वैनिटी वैन, PHOTOS

कॉमेडियन कपिल शर्मा जल्दी ही अपने नए शो 'फैमिली टाइम विथ कपिल शर्मा' के साथ टीवी पर लौट रहे हैं। कुछ दिन पहले ही कपिल के नए शो का प्रोमो सामने आया था। अब उनकी न्यू वैनिटी वैन की फोटोज सामने आई हैं। कपिल ने इस वैन की फोटोज अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है। उन्होंने फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'My new vanity van designed by DC'. इसके अलावा उन्होंने एक और फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'Make up room 😍'. हालांकि, कंपनी ने उन्हें वैनिटी वैन अभी हैंड ओवर नहीं है। 6 महीने के ब्रेक के बाद कर रहे हैं वापसी...

कपिल शर्मा की नई वैनिटी वैन की फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इस लग्जरी वैन को डीसी द्वारा डिजाइन किया गया है। बता दें कपिल शर्मा 6 महीने के ब्रेक के बाद टीवी पर वापसी कर रहे हैं। डिप्रेशन के चलते कपि‍ल को अपने कॉमेडी शो को बंद करना पड़ा था। नशे की लत से उबरने के लिए कपिल ने बेंगलुरु में अपना इलाज भी रवाया था। कपिल जिस न्यू शो के साथ टीवी पर वापसी कर रहे हैं, उसमें कौन-कौन स्टार्स होंगे, इस बात का अभी खुलासा नहीं हुआ है। खबरों की मानें तो ये शो इसी मंथ से शुरू हो सकता है।



आगे की स्लाइड्स में देखें कपिल शर्मा की नई वैनिटी वैन और उनके न्यू शो की फोटोज...