कपिल शर्मा के नए शो का प्रोमो, बोले- आ रहा हूं लौटकर

कॉमेडियन कपिल शर्मा का नया शो जल्दी ही सोनी टीवी पर शुरू होने वाला है। इस शो के प्रोमो का वीडियो हाल ही में सामने आया है। नए शो का प्रोमो काफी दिलचस्प है। हालांकि, सामने आए प्रोमो में शो के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। प्रोमो में कपिल शर्मा एक ऑटो वाले को सोनी टीवी के ऑफिस लेकर चलने को कहते हैं। लेकिन ऑटो वाला कपिल को धुत्काराते हुए कहता है पहले पिछला पैसा दो। इस कपिल जवाब देते हैं, 'दे दूंगा तेरा 120 रुपए, चल ना'। तो ऑटो वाला कहता है, कहा से दोंगे काम धंधा तो है नहीं तुम्हारे पास। इतने में कपिल का मोबाइल फोन बचता है और वो ऑटो वाले को बाबा जी का ठूल्लू दिखाकर बस में बैठकर चले जाते है। जिस बस में वे जाते हैं, उसके पीछे लिखा होता है coming soon..। इस प्रोमो के साथ ही कपिल ने अपने फैन्स के साथ कनेक्शन बनाना शुरू कर दिया है। कपिल ने ट्विटर पर दी जानकारी...



कपिल शर्मा ने ट्विटर पर अपने फैन्स को न्यू शो की जानकारी दी है। उन्होंने लिखा, 'here is the first teaser of our new show on @SonyTV need ur best wishes 😀'. वहीं, सोनी टीवी ने भी अपने ट्विटर पर इस शो की जानकारी दी है। उन्होंने लिखा, 'Laut kar aaraha hai Kapil Sharma Sony Entertainment Television par, kuch alag lekar. Iss baar hasi ke alaava kuch aur bhi hai jo jayega dekar. Kya, kab aur kaise? Jaanne ke liye dekhte rahiye @SonyTV @KapilSharmaK9'.

