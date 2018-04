'बालिका वधू' की एक्ट्रेस ने की शेयर की बेटी की 1st फोटो, इसी साल बनी थीं मां

टीवी शो 'बालिका वधू' में 'सुगना' का किरदार निभा चुकीं जानवी छेड़ा ने अपनी बेटी की फर्स्ट फोटो सोशल मी़डिया पर शेयर की है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर बेटी निर्वी की फोटो शेयर करते हुए कैप्शन दिया, '❤️❤️❤️❤️❤️'. आपको बता दें कि जानवी ने इसी साल अक्टूबर में बेटी को जन्म दिया है। बेटी के जन्म की खबर उन्होंने इंस्टाग्राम के जरिए दी थी। उस वक्त उन्होंने बेटी का हाथ थामे फोटो शेयर करते हुए लिखा था, 'She is the answer, the reason, the hope and the dream. She is the love, the bliss, the pure, the innocence. She is the power, the delicate, the profound, the bond. She is the ‘forever’ in our story! Introducing, Nirvi Gopalia'. 2007 में किया था एक्टिंग डेब्यू...

जानवी ने 2007 में टीवी सीरियल 'छुना है आसमान' से अपना एक्टिंग डेब्यू किया था। इसके अलावा वे 'मायका', 'धूप में ठंडी छांव... मां', 'तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई' सहित अन्य सीरियलों में काम किया है। उन्होंने सीरियल 'सीआईडी' में इंस्पेक्टर श्रेया का किरदार निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल की थी। फिलहाल वे एक्टिंग से दूर अपनी बेटी की देखभाल में बिजी हैं। जानवी ने साल 2011 में ब्वॉयफ्रेंड निशांत गोपालिया से शादी की थी।



