वेकेशन पर लिप-लॉक करते दिखे TV के राम-सीता, यहां कर रहे हैं एन्जॉय

टीवी के राम-सीता यानी गुरमीत चौधरी और देबिना बनर्जी इन दिनों लंदन में हॉलिडे एन्जॉय कर रहे हैं। दोनों की लंदन के ब्रिज पर लिप-लॉक करती फोटो सामने आई हैं। इस फोटो को देबिना ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। इस फोटो पर उन्होंने कैप्शन दिया, And ode to love ❤️️. देबिना ने एक और फोटो शेयर करते हुए लिखा, One of the coldest day and clearly underdressed. But #London I m in love with you #buckinghampalace #travel. उन्होंने एक अन्य फोटो शेयर करते हुए लिखा है, Some clicks by the lovely. दोनों पिछले 7-8 दिन से वेकेशन पर है...



गुरमीत और देबिना दोनों ही पिछले 7-8 दिनों से हॉलिडे एन्जॉय कर रहे हैं। दोनों ने ही कई टीवी सीयिरलों में काम किया है। गुरमीत तो सिल्वर स्क्रीन भी नजर आ चुके हैं। गुरमीत ने 2005 में फिल्म 'कोई आप सा' से डेब्यू किया था। इसके अलावा उन्होंने 'खामोशियां', 'मिस्टर एक्स', व'जह तुम ही हो', 'लाली की शादी में लड्डू दीवाना' फिल्मों में काम किया है। उनकी अपकमिंग फिल्म है 'पलटन'।



