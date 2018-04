हॉलिडे एन्जॉय कर रहे TV के राम-सीता, वाइफ को Kiss करते शेयर की फोटो

टीवी के राम और सीता यानी गुरमीत चौधरी और देबिना बैनर्जी इन दिनों यूरोप में हॉलिडे एन्जॉय कर रहे हैं। वे यहां पिछले 4-5 दिनों से हैं। दोनों ने ही अपने-अपने इंस्टग्राम पर हॉलिडे एन्जॉय करते कई फोटोज शेयर की है। देबिना ने एक फोटो शेयर की है, जिसमें गुरमीत उन्हें किस कर रहे हैं। इस फोटो पर उन्होंने कैप्शन दिया,' When I can take ur breath away than the breathtakingly beautiful city'. एक और फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'If you want to make a picture postcard of yourself #London it is'. गुरमीत ने एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'London की Aankh 👀 #london #londoneye'. उन्होंने एक और फोटो शेयर किया, इसपर उन्होंने लिखा, 'Here I m in #Brussels. The political capital of Europe. Nothing political here in my trip but I m having a lot of fun'. टीवी सीरियलों के साथ फिल्मों में भी किया है गुरमीत ने काम...

गुरमीत ने 2005 में फिल्म 'कोई आप सा' से डेब्यू किया था। इसके अलावा उन्होंने 'खामोशियां', 'मिस्टर एक्स', व'जह तुम ही हो', 'लाली की शादी में लड्डू दीवाना' फिल्मों में काम किया है। उनकी अपकमिंग फिल्म है 'पलटन'।



