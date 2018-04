पसंद नहीं आया 'फैमिली टाइम विद कपिल शर्मा', फैन्स बोले- टोटली फ्लॉप शो

लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कपिल शर्मा टीवी पर वापस लौट आए हैं। कपिल का नया शो 'फैमिली टाइम विद कपिल शर्मा' रविवार से शुरू हुआ। ये शो कपिल के अन्य कॉमेडी शो से काफी अलग है। इसमें कॉमेडी के साथ ही गेम भी खिलाए गए। इस शो में कपिल की पुरानी टीम से नवजोत सिंह सिद्धू, और कीकू शारदा नजर आए। हालांकि, पिछले शो के मुकाबले कपिल का ये शो ऑडियंस को खास पसंद नहीं आया। कपिल की फैन फॉलोइंग जबरदस्त है लेकिन इस नए शो को देखने के बाद उनके फैंस निराश हुए। फैन्स ने सोशल मीडिया पर दिए कमेंट्स...



कपिल के फैंस इस गेम शो को देखकर खुश नहीं है और इतना ही नहीं सोशल मीडिया पर भी कपिल से गुहार लगाई है कि वे पहले फॉर्मेट को ही वापस लेकर आए। बता दें कि फैमिली टाइम विद कपिल शर्मा के पहले एपिसोड को देखने के बाद सभी लोग इसकी तुलना कपिल के पुराने शो से करने लगे। कपिल के एक फैन ने ट्वीटर पर कमेंट किया, 'May be I'm jumping guns but this come back by Kapil will soon be history. A total let down and I'm just 15 minutes into the show. It has everything BUT comedy'.

