पिंक बिकिनी में नजर आई बिग बॉस Ex कंटेस्टेंट, शेयर की PHOTOS

रियलिटी शो की एक्स कंटेस्टेंट रही सोनाली राऊत की पिंक कलर की बिकिनी में कुछ फोटोज सामने आईं है। इन फोटोज में वे पूल में आराम करती नजर आ रही हैं। उन्होंने अपनी कुछ फोटोज इंस्टाग्राम पर भी शेयर की है। एक फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा 'Some more!!!! #pool #sun #tan #poolfun'. एक अन्य फोटो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन लिखा, 'Life is simple just add water!!!😉😉😉 #pool #blue #water #fun'. अपने फिजिक पर किया काम...



सोनाली ने पिछले साल अपने फिजिक पर जमकर वर्क किया। उन्होंने जिम, एक्सरसाइज और योगा के जरिए अपने मोटापे पर काबू पाया था। आपको बता दें कि इन दिनों सोनाली फिल्म 'द एक्पोज' के सीक्वेल पर काम कर रही हैं। पहली फिल्म में उनके साथ हिमेश रेशमिया, योयो हनी सिंह और जोया अफरोज थे। फिल्म के डायरेक्टर अंत महादेवन थे। फिल्मों के अलावा सोनाली किंगफिशर कैलेंडर के लिए फोटोशूट भी करवा चुकी है।



