3 महीने की हुई 'दीया और बाती' की एक्ट्रेस की बेटी, शेयर की PHOTOS

टीवी शो 'दीया और बाती हम' में पूर्वी का किरदार निभाने वाली पूजा शर्मा की बेटी 3 महीने की हो गई है। उन्होंने हाल ही में बेटी विनाया की कुछ फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। इन सभी फोटोज में पूजा की बेटी बेहद क्यूट नजर आ रही हैं। बेटी विनाया की फोटो शेयर करते हुए पूजा ने कैप्शन दिया, 'May you be so happy and smiling all your life #happybaby #myprincess'. एक फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'My angel 😇 #mylilgirl #myprincess #mylife #loveofmylife #mydoll ❤️❤️'. 2016 में की थी पूजा ने शादी...

पूजा ने 22 फरवरी, 2016 को पुष्कर पंडित से शादी की थी। पूजा ने अप्रैल में अपने बेबी बंप के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थी। उन्होंने 16 अगस्त, 2017 को बेटी को जन्म दिया था। पूजा के हसबैंड पुष्कर पंडित टेलीविजन डायरेक्टर है। पूजा ने 'दीया और बाती हम' में पूर्वी का रोल प्ले किया था। इसके अलावा वो 'तू मेरा हीरो', 'सावधान इंडिया', 'हल्ला बोल', 'प्यार तूने क्या किया', 'ये है आशिकी और तुझ संग प्रीत लगाई सजना' जैसी सीरियल में काम कर चुकी हैं।

आगे की स्लाइड्स पर क्लिक करके देखें पूजा की बेटी की फोटोज...