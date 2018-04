'दीया और बाती हम' की एक्ट्रेस ने हसबैंड को किया Kiss, शेयर की PHOTOS

टीवी सीरियल 'दीया और बाती हम' में मीनाक्षी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस कनिका माहेश्वरी हसबैंड के साथ इन दिनों केरल में वेकेशन एन्जॉय कर रही हैं। वेकेशन एन्जॉय करते हुए वे हसबैंड को किस करतीं भी नजर आईं। उन्होंने ये फोटो अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर की है। फोटो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन लिखा, 'SHut the door .not that it lets in the cold but that it lets out the cozyness..😍I love you ankur ..thank u for everything #purelife#love #vacation #kerala #happyme#kisskiss'. उन्होंने एक और फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'My best friend,my soulmate,my love ,my child’s father. ..Love u till the end of the time ..,#pagalpanti #love #mylife #myheart #happiness'. 2012 में की थी कनिका ने शादी...



एक्ट्रेस कनिका ने जनवरी 2012 में बिजनेसमैन अंकुर घई से शादी की थी। दोनों का एक बेटा है। कनिका ने कुछ महीने पहले ही प्रोफेशनल कारण से टीवी शो 'तू सूरज मैं सांझ पियाजी' को छोड़ था। फिलहाल वे कलर्स के शो 'दिल से दिल तक' में कैमियो रोल में नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि कपल ने रियलिटी शो 'नच बलिए 6' में भी भागीदारी की थी।



आगे की स्लाइड्स में देखें कनिका के वेकेशन एन्जॉय करतीं 5 फोटो...