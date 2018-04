हसबैंड के साथ स्कूबा डाइविंग करती दिखीं टीवी की इशिता, शेयर की Photos

टीवी सीरियल 'ये है मोहब्ब्तें' में इशिता का किरदार निभाने वाली ने हाल ही में अपना 33वां बर्थडे हसबैंड विवेक दाहिया के साथ थाईलैंड में सेलिब्रेट किया। बर्थडे एन्जॉय करने के साथ दोनों ने स्कूबा डाइविंग का भी मजा लिया। दिव्यंका ने स्कूबा डाइविंग करते कई फोटोज अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है। एक फोटो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन दिया, 'When we look beyond our #DailyLifeDrama...There's a world way more beautiful. Why not forget the negatives we have seen for the positives we haven't?'. एक अन्य फोटो शेयर करते हुए दिव्यंका ने लिखा, 'What's a trip without posing with everything unusual you see!! Here we go 😁... #Tuktuk ride in #Phuket'. ट्रैवलिंग बहुत पसंद...



दिव्यंका कहती हैं, " मुझे ट्रैवलिंग वैसे भी बहुत पसंद है और फिलहाल हम यहां की नई-नई जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं। हसबैंड ने मुझे काफी सरप्राइज दिए हैं तो मेरी सभी विश कम्प्लीट हो चुकी है। मैं बस अपनी और विवेक की फैमिली के लिए खुशियां चाहती हूं।" शादी के बाद दिव्यंका का ये दूसरा बर्थडे था। पिछले कुछ दिनों दिव्यंका-विवेक लगातार अपने रोमांटिक वेकेशन के फोटोज पोस्ट कर रहे हैं।



- बता दें कि दिव्यंका-विवेक ने साल 2016 में शादी की थी। दिव्यंका 'ये है मोहब्बतें' में इशिता का लीड कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। वहीं, विवेक इस शो में एसीपी अभिषेक का किरदार निभा रहे हैं। दोनों की पहली मुलाकात शो के सेट पर ही हुई थी।

- इस कपल को आखिरी बार डांस रियलिटी शो 'नच बलिए सीजन 8' में देखा गया था, जो इसके विनर भी रहे थे।



