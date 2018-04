वेडिंग में शामिल होने होमटाउन आई TV की 'इशिता', मां से मिला ये सरप्राइज

टीवी सीरियल 'ये है मोहब्बतें' की एक्ट्रेस हसबैंड विवेक दाहिया के साथ होम टाउन भोपाल में एक फैमिली वेडिंग में शामिल होने आई थी। इस मौके पर उनकी मां ने उन्हें सरप्राइज दिया। लंबे समय से दिव्यंका की मां सुहागले पूजा करना चाहती थी, लेकिन बिजी होने के कारण दिव्यंका यहां आ नहीं पा रही थी। जैसे ही दिव्यंका फैमिली वेडिंग अटेंड करने भोपाल आईं, उनकी मां ने सुहागले पूजा रखी। इस पूजा में शामिल होकर दिव्यंका भी बेहद खुश हुईं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'Always got #SurpriseParties... #SurprisePooja was a first! Mumma's friends arranged for long due '#Suhagalen' for me ( a #pooja meant for newly wed women). Thoughtfulness wins hearts'. फैमिली वेडिंग में गॉर्जियस लुक में दिखीं दिव्यंका...



फैमिली वेडिंग में दिव्यंका गोल्डन कलर की गाउन में नजर आईं। उन्होंने ये फोटो भी इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। एक फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'Look into my eyes..'. एक अन्य फोटो शेयर करते हुए कैप्शन दिया, '#GoldAndFeathers for a wedding in Bhopal'.



