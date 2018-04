'दिल मिल गए' के एक्टर ने की सीक्रेट मैरिज, बिपाशा ने ऐसे किया खुलासा

मुंबई.टीवी शो 'दिल मिल गए' के एक्टर अयाज खान ने अमीश से सीक्रेट मैरिज कर ली है। उनकी शादी की न्यूज उनके खास दोस्त ग्रोवर और ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फोटो शेयर कर सभी को दी है। बिपाशा ने अयाज-अमीश की फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'Introducing Mrs. Amish Ayaz Khan. Sweetest couple ever❤️ #newlyweds @ayazkhan701 you are such a lucky guy ❤️'. 'वहीं, करन ने फोटो शेयर कर लिखा, Introducing Mr. And Mrs. Khan!❤️ #cutestnewlyweds'.कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक की बहन को कर रहे थे डेट...



- टीवी सीरियल 'दिल मिल गए' में डॉ. शुभांकर राय का रोल प्ले करने वाले अयाज पहले कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक की बहन आरती सिंह को डेट करते थे।

- दोनों करीब 3 साल तक रिलेशनशिप में थे।

- आरती के बाद अयाज, सेहर ख्वाजा के साथ रिलेशनशिप में आए, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चल पाई।

- अयाज ने 'कुलवधू', 'परिचय', 'गोस्ट गोस्ट न रहा', 'अपना सा', 'ये है मोहब्बतें' सहित अन्य सीरियलों में अभिनय किया है।

- अयाज ने फिल्म 'जाने तू या जाने ना', 'ब्लफमास्टर', 'हनीमून ट्रेवलर्स प्राइवेट लिमिटेड', 'चश्मे बद्दूर' जैसी फिल्मों में काम किया है।

ये भी पढ़ें

लोग करने लगे थे TV के पहले हनुमान की पूजा, ऐसे मिला था इन्हें ये रोल

आगे की स्लाइड्स पर क्लिक करके देखें अयाज-अमीश की फोटोज...