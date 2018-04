'बड़े अच्छे...' की एक्ट्रेस ने शेयर की New Born बेटी की फोटो, ये रखा है नाम

टीवी शो 'बड़े अच्छे लगते हैं' की एक्ट्रेस चाहत खन्ना मिर्जा दोबारा मां बनी हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले ही बेटी को जन्म दिया था। हाल ही में उन्होंने अपनी न्यू बॉर्न बेबी की फोटो शेयर की है। फोटो शेयर करने के साथ उन्होंने बेटी का नाम भी शेयर किया है। उन्होंने बेटी का नाम अमेरा रखा है। उन्होंने बेटी का फोटो शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, 'With our legacy 💖'. एक अन्य फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'Girls like me are so much fun that mom n dad wanted another one tnx @malikasadani ;) Thankyou'.चाहत की बड़ी बेटी है 15 महीने की...

चाहत खन्ना की पहले से ही 15 महीने की एक बेटी जौहर है। बता दें कि 2013 में उन्होंने बिजनेसमैन फरहान मिर्जा से शादी की थी और पिछले साल 9 सितंबर को पहली बेटी को जन्म दिया था। जब उनकी पहली बेटी 10 महीने की तभी चाहत दोबारा प्रेग्नेंट हो गई थी। चाहत ने दूसरी बेटी होने की न्यूज इंस्टाग्राम पर दी थी। उन्होंने लिखा, "it's a girl". एक फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, "By God 's grace we blessed with an another angel in our life .. So gratified ????????". चाहत ने इंस्टाग्राम पर लिखा, "Daughters complete the family????".



आगे की स्लाइड्स पर क्लिक करके देखें चाहत और उनकी फैमिली की 4 फोटोज...