'बड़े अच्छे..' की एक्ट्रेस ने बेटी के जन्म के बाद फ्लॉन्ट की बॉडी, दिए ऐसे पोज

टीवी शो 'बड़े अच्छे लगते हैं' की एक्ट्रेस चाहत खन्ना मिर्जा ने हाल ही में अपनी कुछ फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर की है। शेयर की हुई फोटोज में वे बेहद गॉर्जियस नजर आ रही हैं। उन्होंने ये फोटोज दूसरी बेटी के जन्म के एक महीने बाद शेयर की हैं। उन्होंने फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'Life is big & the world is small, we move in circles #chahattkhanna #mondaymotivation #goinggreen #herbalife'.एक और फोटो शेयर करते हुए चाहत ने कैप्शन दिया, 'The Devil said u can't withstand the storm, The Warrior replied Iam the storm ! Tnx @forever21 for this outfit n trench in💖 Wid it ..'.दिसंबर में दिया था दूसरी बेटी को जन्म...

चाहता ने दिसंबर में दूसरी बेटी को जन्म दिया था। कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपनी न्यू बॉर्न बेबी की फोटो शेयर की थी। चाहत की पहले से ही 16 महीने की एक बेटी जौहर है। बता दें कि 2013 में उन्होंने बिजनेसमैन फरहान मिर्जा से शादी की थी और 2016 में उन्होंने पहली बेटी को जन्म दिया था। जब उनकी पहली बेटी 10 महीने की तभी चाहत दोबारा प्रेग्नेंट हो गई थी। चाहत ने दूसरी बेटी होने की न्यूज इंस्टाग्राम पर दी थी। उन्होंने लिखा था, "it's a girl". एक और फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा था, "By God 's grace we blessed with an another angel in our life .. So gratified ????????".



