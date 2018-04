बिग बॉस फिनाले के बाद कंटेस्टेंट ने सलमान के साथ की पार्टी, यूं किया एन्जॉय

' 11' के फिनाले के बाद सभी कंटेस्टेंट ने सलमान खान के साथ पार्टी की। सभी ने पार्टी में जमकर एन्जॉय किया। कुछ ने सलमान खान के साथ सेल्फी ली तो कुछ डांस करते भी दिखे। पुनीश शर्मा, बिग बॉस की विनर रही शिल्पा शिंदे के साथ सेल्फी क्लिक करते स्पॉट हुए। बंदगी कालरा, सलमान के साथ सेल्फी क्लिक करती दिखीं। उन्होंने सलमान के साथ वाली फोटो अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर की है। फोटो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन लिखा, 'Salman Khan ❤️ - Words fall short to describe this gem of a person , I haven’t met a person like him in my entire life !! I wish and hope he reaches heights and heights of success and stay happy always !! Thankyou so much for everything Salman and for so much love and support ❤️🅱️ @beingsalmankhan I had , I do and will always love you ❤️❤️❤️'. ने किया जमकर डांस...

पार्टी में सपना चौधरी ने जमकर डांस किया। बेनफशा सूनावाला ने भी डांस में सपना का साथ दिया। बेनफशा, ढिंचैक पूजा के साथ भी मस्ती के मूड में नजर आए। इस मौके पर आकाश ददलानी, हितेन तेजवानी, अर्शी खान, हिना खान, प्रियंक शर्मा सहित अन्य कंटेस्टेंट भी पार्टी एन्जॉय करते स्पॉट हुए।

