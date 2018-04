सामने आया अर्शी खान का बेडरूम फोटोशूट, कुछ इस स्टाइल में आईं नजर

11 की कंटेस्टेंट रही अर्शी खान ने हाल ही में एक न्यू बेडरूम फोटोशूट करवाया है। इस फोटोशूट में वे बेहद बोल्ड नजर आ रही हैं। फोटोशूट में उन्होंने ब्लैक कलर का ट्रांसपेरेंट टॉप और गोल्डन कलर का स्कर्ट पहना है। अर्शी ने डिफरेंट एंगल से फोटो शूट करवाएं हैं। उन्होंने इस शूट के कूछ फोटोज अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किए हैं। उन्होंने फोटो शेयर करते हुए कैप्शन दिखा, 'Awaam aap hee btaye kaisi lag rhi hoon ❤️❤️'. आपको बता दें कि अर्शी, बिग बॉस के घर की सबसे विवादित कंटेस्टेंट रही हैं। उन्होंने बिग बॉस के घर में आकाश ददलानी के कहने पर टॉवल पहनकर पूरे घर का चक्कर तक लगाया था। मिला फिल्म का ऑफर...



अर्शी खान को साउथ फिल्म का ऑफर मिला है, जिसमें वे बाहुबली प्रभास के साथ रोमांस करती नजर आएंगी। उन्होंने इस बात की जानकारी अपने ट्विटर पर भी शेयर की थी। उन्होंने लिखा था '#ArshiKhan signed on for a big film project also starring Prabhas. Thank you @BeingSalmanKhan @ColorsTV @EndemolShineIND @BiggBoss. Special thanks to #NevadaPutman'. बिग बॉस खत्म होने के बाद वे अन्य प्रतिभागियों के साथ पार्टी करतीं भी नजर आ चुकी है।



