भारती-हर्ष गोवा में यूं एन्जॉय कर रहे हनीमून, शेयर की PHOTOS

हाल ही में शादी के बंधन में बंधी कॉमेडियन भारती सिंह हसबैंड हर्ष लिम्बाचिया के साथ गोवा में हनीमून एन्जॉय कर रही हैं। हसबैंड-वाइफ की बीच पर एन्जॉय करते फोटोज सामने आई हैं। बीच पर एन्जॉय करते हुए भारती ने ब्लैक कलर का शॉर्ट्स और व्हाइट टी-शर्ट पहन रखा था। वहीं, हर्ष भी टी-शर्ट और शॉट्स में नजर आ रहे हैं।भारती ने शेयर की फोटोज...



भारती ने हनीमून एन्जॉय करते कुछ फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। एक फोटो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन दिया, 'Love is.... Two sets of footprints in the sand ❤'. एक अन्य फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'High tides and good vibes with hubby @haarshlimbachiyaa30 at Lopess Shack, Goa'. भारती ने एक और फोटो शेयर करते हुए कैप्शन दिया, 'The beautiful part of life has just began…' भारती की शादी का रिसेप्शन हाल ही में गोवा के मर्कुइश बीच रिजॉर्ट में रखा गया था। इस मौके पर भारती ने इस मौके पर डिजाइनर नीता लुल्ला का डार्क ब्लू कलर का गाउन और डायमंड ज्वैलरी सेट पहना था। वहीं, हर्ष ब्लैक सूट एंड व्हाइट शर्ट में दिखाई दे रहे हैं।



