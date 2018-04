बिकिनी फोटो पर बोले लोग-'ये भी उतार दो', बिग बॉस कंटेस्टेंट ने दिया करारा जवाब

मुंबई.'बिग बॉस 11' में नजर आईं बेनाफशा सूनावाला ने उन हेटर्स को करारा जवाब दिया है,जिन्होंने बीते दिनों उनकी बिकिनी फोटो पर आपत्तिजनक कमेंट किए थे। दरअसल, बेनाफशा ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की थी, जिसमें वे टू पीस में नजर आ रही थीं। फोटो के साथ उन्होंने कैप्शन लिखा था, "Tans, Thighs, and thaiii". फोटो शेयर करने के बाद कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। कई ने तो यह तक कह डाला कि उन्हें अपनी बॉडी से वे दो कपड़े भी निकाल देना चाहिए, जो उन्होंने पहने हैं। तो कई ने उन्हें बेचारी बताते हुए दूसरे लोगों से उन्हें कपड़े देने की मांग की। बेनाफशा ने ऐसे दिया करारा जवाब...

- बेनाफशा ने रविवार को एक अन्य बिकिनी फोटो शेयर करते हुए हेटर्स को करारा जवाब दिया।

- उन्होंने फोटो के साथ लिखा, "I heard my sexaad bikini pictures are tickling some of your bums. Here's one more. And many more to come. Mahahahahhaha

And to all the lovers, I love y'all man. Y'all mean everything to me. My defence army. Mwah"

कौन हैं बेनफशा सूनावाला

- बेनफशा 2016 में 'एमटीवी रोडीज सीजन 13' में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। वो करण कुंद्रा के गैंग मे थीं। इसके अलावा वो एमटीवी वीजे भी रह चुकी हैं।

- उन्होंने एमटीवी के शो 'कैम्पस डायरीज' को होस्ट भी किया है। वो सोशल मीडिया पर अक्सर बोल्ड और स्टनिंग फोटोज शेयर करने के लिए जानी जाती हैं।

सुर्खियों में रही बेनफशा

- 'बिग बॉस' में बेनफशा कंटेस्टेंट प्रियंक शर्मा के साथ अपनी क्लोजनेस को लेकर काफी सुर्खियों में रहीं।

- शो में दोनों न सिर्फ काफी कोजी होते हुए देखा गया बल्कि ये दोनों एकसाथ बेड शेयर करते भी दिखे थे।

