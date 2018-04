अर्शी ने किया 'बाहुबली' के साथ फिल्म का एलान, सोशल मीडिया आए ऐसे रिएक्शन

मुंबई.बीते दिनों 'बिग बॉस 11' की कंटेस्टेंट रहीं अर्शी खान ने ट्विटर पर यह अनाउंसमेंट किया कि वे 'बाहुबली' फेम प्रभास के साथ फिल्म कर रही हैं। अर्शी ने इसके लिए सलमान खान, बिग बॉस, शो के प्रोडक्शन हाउस और चैनल का शुक्रिया अदा भी किया। अर्शी ने लिखा था, "#ArshiKhan signed on for a big film in main lead starring mega star Prabhas. Thank you @BeingSalmanKhan @ColorsTV @EndemolShineIND @BiggBoss @rajcheerfull #AbhishekRege Special thanks to #NevadaPutman". सोशल मीडिया पर आए ऐसे रिएक्शन...

- अर्शी खान के ट्वीट के बाद उन्हें ट्विटर पर जमकर ट्रोल किया गया।

- कई यूजर्स ने अर्शी के ट्वीट पर रिएक्शन देते हुए लिखा कि क्या मजाक है।

- इसके अलावा, कुछ यूजर्स ने अर्शी के दावे को झूठा बताते हुए लिखा कि प्रभास को उनके अलावा कोई नहीं मिली क्या?

खबर की नहीं कोई ऑफिशियल पुष्टि

- अर्शी खान ने दावा जरूर किया है कि वे प्रभास के साथ फिल्म कर रही हैं। लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है।

- वैसे, बता दें कि 'बिग बॉस' के घर से निकलने के बाद अर्शी टीवी शो 'एंटरटेनमेंट की रात' के एक एपिसोड में दिखाई दी थीं।

- इसके अलावा, खबर है कि उन्हें 'खतरों के खिलाड़ी' के लिए भी अप्रोच किया गया है और इन दिनों वे स्विमिंग और जिम ट्रेनिंग ले रही हैं।

