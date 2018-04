ननद की शादी में कुछ यूं नजर आई ये TV एक्ट्रेस, शेयर की PHOTOS

हाल ही में टीवी एक्ट्रेस अंकिता भार्गव के ससुराल में एक मैरिज फंक्शन हुआ। इस फंक्शन में अंकिता बेहद गॉर्जियस नजर आईं। दरअसल, बीते दिनों उनकी ननद की शादी थी और वे हसबैंड एक्टर करन पटेल के साथ इसमें शामिल हुईं। उन्होंने इस शादी के कई फोटोज अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर किए हैं। इन फोटोज में अंकिता और उनकी ननद की बेहतरीन बॉन्डिंग देखने को मिली। एक फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'My Beautiful Blessing ❤️🧡💛'. एक और फोटो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन लिखा, 'And this beautiful journey of togetherness and Friendship begins...@aayushivaidya & @dalalsahil I dint find the right words last night,But I know in those few words Aayu understood what I had in my heart!!! Lots of love and Blessings to both u Cuties!!!' 🤗. 2015 में की थी अंकिता ने करन पटेल से शादी...



टीवी स्टार्स अंकिता भार्गव और करन पटेल ने 2015 में शादी की थी। दोनों की शादी गुजराती स्टाइल में हुई थी। हाल ही में करन की कजिन सिस्टर की शादी गोवा में हुई। जहां करन-अंकिता भी इस शादी में शामिल हुए। अंकिता ने फ्लोरल पिंक कलर का लहंगा पहना था, जिसमें वे बेहद ग्लैमरस नजर आ रही थी।

