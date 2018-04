इस एक्ट्रेस ने ऐसे याद किया अपना फर्स्ट KISS, BF को छोड़ इनसे की थी शादी

मुंबई।टीवी सीरियल 'ये है मोहब्बतें' की शगुन यानी अनिता हसनंदानी ने हाल ही में पति रोहित रेड्डी के साथ एक फोटो शेयर की है। इसमें वो अपने फर्स्ट Kiss के बारे में बता रही हैं। फोटो के साथ अनिता ने लिखा है- “This day that year our first kiss! #8yearsofromance Love you baby @rohitreddygoa. बता दें कि दोनों की मुलाकात करीब 8 साल पहले हुई थी। रोहित से पहली बार यहां मिली थीं अनिता...



- अनिता और रोहित एक ही जिम में वर्कआउट के लिए आते थे। अनिता पहली बार उनसे यहीं मिली थीं।

- दोनों की दोस्ती हुई और कपल ने साथ में पब पार्टीज में जाना शुरू कर दिया।

- कुछ ही टाइम बाद इनकी दोस्ती प्यार में बदल गई और अनिता ने 14 अक्टूबर 2013 को तेलुगु ब्वॉयफ्रेंड रोहित रेड्डी से शादी कर ली।

- रोहित बिजनेसमैन हैं उनका व्यापार गोवा में फैला हुआ है। बता दें कि अनिता ने ब्वॉयफ्रेंड को छोड़ रोहित से शादी की थी।



आगे की स्लाइड पर, TV एक्टर को भी डेट कर चुकीं अनिता हसनंदानी...