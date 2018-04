कैटरीना कैफ से की गई TV की 'शगुन' की तुलना, ऐसे दिया एक्ट्रेस ने जवाब

टीवी सीरियल ये है मोहब्बतें' में शगुन का किरदार निभा रही अनीता हसनंदानी की फैन फॉलोइंग काफी जबरदस्त है। बता दें कि हाल ही में अनीता ने अपने इंस्टाग्राम पर बॉलीवुड एक्ट्रेस की एक फोटो शेयर की है। इस फोटो पर अनीता ने कैप्शन लिखा, 'Someone sent me this saying we look similar... Best compliment of 2018! If I could look 2% of what she does I’m on Cloud9 #prettiest #katrina 😍❤️ Waisseeee this pic similarity toh hai 😍🦋'. कैटरीना कैफ से खुद की तुलना होने पर अनीता बेहद खुश हैं। निगेटिव रोल में आएंगी नजर...



अनीता अपकमिंग शो 'नागिन 3' में निगेटिव रोल में नजर आएगी। कुछ समय पहले ही इस सीरियल का टीजर सामने आया है। इस सीरियल में और पर्ल वी लीड रोल में नजर आएंगी।

आगे की स्लाइड्स पर क्लिक करके देखें अनिता हसनंदानी की फोटोज...