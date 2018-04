TV एक्टर ने की गर्लफ्रेंड से सगाई, इस स्टाइल में शेयर की PHOTOS

टीवी सीरियल 'प्यार का दर्द है मीठा-मीठा प्यारा- प्यारा' में काम कर चुके एक्टर आलेख संगल ने अपनी गर्लफ्रेंड नाजनीन धर्मशे से बीते दिनों सगाई की। ये सगाई आलेख ने नाजनीन के बर्थडे पर की। उन्होंने अपनी सगाई की कुछ फोटोज इंस्टाग्रम पर शेयर की है। इन फोटोज में आलेख, नाजनीन के साथ अलग ही मूड में नजर आ रहे हैं। फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, Happy Birthday Nazu. Full Anjoi.. Sevan..(and a half) Dark.. Massive.. Best!!!. सगाई पर कई टीवी सेलेब्स शामिल हुए। टीवी स्टार्स ने भी शेयर की फोटोज...

टीवी सीरियल 'इश्कबाज' के एक्टर नकुल मेहता ने फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'Our main man got engaged last evening & all we did was laugh at his expense. @alekhsangal 😂 Channelling our inner Juhu Chowpatty, Shankari & Mhada feels since some occassions in life call out for authenticity ;-) #Rokaoed #notALowed PS - Ladies/girls, kindly unfollow Al'. वहीं, दृष्टि धामी ने फोटो शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, 'Cheers to @alekhsangal and @nazzissist #hitched #engaged💍 #stillcantbelieve #happy#excited#touchwood ❤️❤️'. कश्मीरा ईरानी ने भी फोटो शेयर की। उन्होंने फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'Total Amaze.. Full Anjoi 🤠🤠 Congratulations @nazzissist and @alekhsangal ❤️ #Engaged'.

