TV एक्ट्रेस ने यूं सेलिब्रेट किया बर्थडे, हसबैंड से हैं 13 साल छोटी, PHOTOS

मुंबई.टीवी एक्टर गौतम रोडे की वाइफ पंखुड़ी अवस्थी 27 साल (31 मार्च) की हो गई हैं। गौतम ने वाइफ का बर्थडे सेलिब्रेट किया। उन्होंने सेलिब्रेशन की कुछ फोटोज अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर की है। उन्होंने एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, "Happy birthday biwi????Love you ❤️????". वहीं, पंखुड़ी ने भी इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर करते हुए लिखा, "Thank you for the wishes everyone!! It is indeed a very Happy Birthday!!". 40 साल के हैं गौतम तो 27 साल की ही पंखुड़ी...



- गौतम रोडे और पंखुड़ी अवस्थी के बीच 13 साल का अंतर है। गौतम जहां 40 साल के हैं वहीं पंखुड़ी 27 साल की हैं।

- गौतम और पंखुड़ी ने इसी साल फरवरी में शादी की थी।

- गौतम और पंखुड़ी की पहली मुलाकात सोनी टीवी के शो 'सूर्यपुत्र कर्ण' (2015) के सेट पर हुई थी।

- जहां दोनों दोस्त बने गए फिर गौतम और पंखुड़ी की दोस्ती प्यार में बदल गई। शो गौतम ने जहां कर्ण का रोल प्ले किया था वहीं पंखुड़ी द्रौपदी के रोल में थीं।



इन टीवी शोज में काम कर चुकीं पंखुड़ी

- पंखुड़ी ने अपने करियर की शुरुआत 'ये है आशिकी'(2013) से की थी।

- इसके बाद वो 'MTV फना'(2014), 'रजिया सुल्तान'(2015), 'सूर्यपुत्र कर्ण'(2015) जैसे शोज में नजर आ चुकी हैं।

- पंखुड़ी इन दिनों 'क्या कुसूर है अमला का' में काम कर रही हैं।

इन शोज में काम गौतम ने काम

- गौतम ने अपने टीवी करियर की शुरुआत 1995 में 'जहां प्यार मिले' से की थी।

- इसके बाद वो 'रिश्ते'(2000), 'अपना अपना स्टाइल'(2001), 'बा बहू और बेबी'(2005), 'इंतेजार'(2008), 'आहट'(2010), 'परिचय'(2011), 'सरस्वतीचंद्र'(2013), 'सूर्यपुत्र कर्ण'(2015) जैसे टीवी शो में नजर आ चुके हैं।

- टीवी शोज के अलावा गौतम 'अनर्थ'(2002), 'यू-बोमसी एंड मी'(2005), 'अज्ञात'(2009) जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं।



