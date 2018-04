ब्वॉयफ्रेंड के साथ हॉट योगा करती नजर आई TV एक्ट्रेस, शेयर की PHOTOS

मुंबई.टीवी एक्ट्रेस अबीगैल पांडे इन दिनों फिट रहने के लिए योगा कर रही हैं। ब्वॉयफ्रेंड समन जौहर के साथ हॉट योगा करते उनकी कुछ फोटोज सामने आईं हैं। अबीगैल ने अपने इंस्टाग्राम पर हॉट योगा करते हुए कुछ फोटोज अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है। एक फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, "(assisted) super girl. With my super boy, obviously ❤️❤️???". ब्वॉयफ्रेंड के साथ योगा करते एक फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, "Upside down diaries. With the favourite. #alwayssunny #alwaysfit #workoutmode #yogafortwo @sanamjohar what would you do without me uff ????". एक फोटो और शेयर करते हुए अबीगैल ने कैप्शन लिखा, "Trust. #bestboy #yogalove #yogafun". कोरियोग्राफर है अबीगैल का ब्वॉयफ्रेंड...

- अबीगैल का ब्वॉयफ्रेंड समन जौहर पेश से कोरियग्राफर हैं।

- बता दें कि अबीगैल और सनम की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी। - धीरे-धीरे दोनों में दोस्ती हुईं और फिर प्यार।

- दोनों ने 'नच बलिए 8' में साथ में परफॉर्मेंस दी।

- दोनों पिछले एक साल से लिव-इन में रह रहे हैं।

- अबीगैल को उनकी मां ने सनम के साथ लिव-इन में रहने की इजाजत दी ताकि दोनों एक-दूसरे को पहचान सके।

- अबीगैल ने एक इंटरव्यू में बताया कि आने वाले 2-3 साल के अंदर दोनों शादी कर लेंगे।

