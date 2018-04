इस TV एक्टर ने गर्लफ्रेंड से की शादी, कभी घुटनों पर बैठकर किया था प्रपोज

सब टीवी के शो 'दिल धड़कने दो' के एक्टर अभिषेक बजाज ने गर्लफ्रेंड आकांक्षा जिंदल से शादी कर (29 नवंबर) ली है। दोनों की शादी की फोटोज हाल ही में सामने आई हैं। बता दें कि दोनों पिछले 7 साल से रिलेशनशिप में थे। बता दें कि सगाई सेरेमनी में अभिषेक ने आकांक्षा को घुटनों पर बैठकर प्रपोज किया था और इंगेजमेंट रिंग पहनाई थी। आकांक्षा कंपनी सेक्रेटरी हैं और दिल्ली में जॉब करती हैं। शेयर की फोटोज...

अभिषेक ने शादी की फोटोज अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है। एक फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'Best Friends For Life HUSBAND & WIFE 🤗😘'.एक अन्य फोटो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन दिया, 'From This Day Forward You Shall Not Walk Alone My Heart Will Be Your Shelter and My Arms Will Be Your Home 🤗'. अभिषेक-आकांक्षा की शादी में कई टीवी सेलेब्स शामिल हुए। शादी में टीवी एक्टर साहिल उप्पल, जतिन लालवानी, कंवलजीत सिंह, अयाज अहमद, हिमानी शर्मा, सुभा राजपूत, वाहबिज दोराबजी सहित अन्य सेलेब्स शामिल हुए।

अभिषेक ने छुपाकर रखी थी रिलेशनशिप

अभिषेक ने लंबे समय तक अपने रिलेशनशिप की बात छुपाकर रखा था। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था, 'मैं सोशल पर्सन नहीं हूं। मेरे क्लोज फ्रेंड्स को हमारी रिलेशनशिप के बारे में पता था। जब एक एक्टर अपनी रिलेशनशिप की बात छुपाकर रखता है तो लोगों को लगता है कि इससे उसका करियर प्रभावित होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल, हम दोनों एक-दूसरे को टाइम दे रहे थे ताकि हम एक-दूसरे को समझ सकें। मैं आकांक्षा को तब से डेट कर रहा हूं जब मैं 19 साल का था। उस वक्त शादी के बारे में सोचना जल्दबाजी हो जाती। हम पहले अपने करियर पर फोकस करना चाहते थे। बता दें कि दोनों की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में 2010 में हुई थी। धीरे-धीरे दोस्ती हुई और फिर दोनों में अफेयर हो गया।

