14 साल बाद फिर गुदगुदाने आ रही है 'खिचड़ी', शो में दिखेंगे ये नए चेहरे

टीवी का फेमस कॉमेडी शो 'खिचड़ी' एक बार फिर ऑडियंस के बीच आ रहे हैं। 14 साल बाद पारेख फैमिली दोबारा सभी को हंसाने आ रही है। ये शो 14 अप्रैल से स्टार प्लस पर प्रसारित होगा। स्टार प्लस ने इसकी जानकारी अपने ट्वीटर पर दी है। साथ ही शो का प्रोमो का भी शेयर किया है। शो में पुराने के साथ नए किरदार भी नजर आएंगे...

'खिचड़ी' शो के दो सीजन अब तक आ चुके हैं। इसका आखिरी सीजन 2004 में आया है। इस बार के शो में पुराने कलाकारों के साथ कुछ नए चेहरे भी नजर आएंगे। शो में अनंग देसाई, सुप्रिया पाठक, वंदना पाठक, राजीव मेहता और जेडी मजीठिया दिखाई देंगे। इनके अलावा रेणुका शाहणे, और दीपशिखा नागपाल हर एपिसोड में ऑडियंस का मनोरंजन करते नजर आएंगे। आपको बता दें कि ये पहला इंडियन टीवी सीरियल है जिस पर फिल्म भी बन चुकी हैं।



