एलियन की तरह डांस करती दिखीं TV की 'इशिता', शेयर किया Video

टीवी सीरियल 'ये है मोहब्बतें' में इशिता का किरदार निभा रही का एक डांस वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो एलियन स्टाइल में डांस करती नजर आ रही हैं। उन्होंने ये वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन लिखा, 'Was #LondonReady but this alien won't leave until I dance with him!🤷‍♀️'. Dame Tu Cosita चैलेंज...



दिव्यंका ने 'Dame Tu Cosita' चैलेंज को स्वीकार करते हुए इस वीडियो को शेयर किया है। दुनियाभर में इस एलियन के साथ डांस का ट्रेंड बन रहा है, कई सेलेब्स इस एलियन के साथ डांस कंपीटिशन करते नजर आए हैं। बता दें कि शो में दिव्यंका की आंखों की रोशनी जा चुकी है। जल्दी ही शो में एक ट्विस्ट भी देखने को मिलेगा। वीडियो पोस्ट के बाद दिव्यंका हसबैंड विवेक दाहिया के साथ लंदन रवाना हो गई।

