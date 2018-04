ये किसे Kiss कर रहा हैं बिग बॉस का Ex कंटेस्टेंट, सामने आया वीडियो

' 11' के कंटेस्टेंट रहे विकास गुप्ता का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे एक लड़की को किस करते नजर आ रहे हैं। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि विकास का किस करने वाला ये वीडियो उनके दोस्त और बिग बॉस 11 के कंटेस्टेंट रहे प्रियंक शर्मा ने शेयर किया है। आखिर कौन है ये लड़की...

आप सोच रहे होंगे कि आखिर विकास वीडियो में जिस लड़की को किस कर रहे हैं आखिर वो कौन है। तो आपको बता दें कि हैं कि ये लड़की मॉडल और एक्ट्रेस सारा अंजूली है। सारा और विकास अच्छे दोस्त हैं। हाल ही में सारा और विकास एक अवॉर्ड फंक्शन में मिले थे। उसी दौरान प्रियंक ने उनका ये वीडियो बनाया था। जब प्रियंक वीडियो बना रहे थे तभी विकास ने सारा को किस किया था। biggbossfever ने अपने इंस्टाग्राम पर विकास और सारा का फोटो शेयर करते हुए कैप्शन दिया, 'POLL TIME..!! Wat u think are these two dating or not?? YES OR NO🤔🤔🤔'. एक और फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'To All Those Who Are Asking..Her name is Sarah Anjuli.. She is an actress And Model.. as of now nothing is there but chances are there is a romantic angle'. सारा अंजूली ने फिल्म हसीना में एक आइटम नंबर किया था।

