Video: हसबैंड को इम्प्रेस करने के लिए TV की 'शगुन' ने ऐसे किया डांस

टीवी सीरियल 'ये है मोहब्बतें' में शगुन का किरदार निभा रही अनीता हसनंदानी ने हाल ही अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वे मस्ती में डांस करतीं दिख रही है। इसमें उन्होंने येलो कलर का ड्रेस पहना है और चश्मा भी लगा रखा है। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन लिखा, 'My husband cracks up every time he sees ur version @inanna ... hope this one at least makes u smile @rohitreddygoa 😂😂🤣😂🤣 Just for fun! NewFav Song!'.स्कूबी डू पा पा.. पर कर रही डांस...



अनीता डीजे केएस के वायरल गाने 'स्कूबी डू पा पा..' पर डांस करती हुई नजर आ रही हैं। बता दें कि अनिता टीवी शो 'नागिन 3' को लेकर काफी लंबे समय से सुर्खियों में है। हाल ही में 'नागिन 3' के टीजर को रिलीज किया गया था और लोगों ने इसे खूब पसंद भी किया। 'नागिन' के तीसरे सीजन में जहां लीड रोल में वहीं अनीता निगेटिव रोल में नजर आएंगी।

आगे की स्लाइड्स में देखें अनीता की डांस करतीं फोटोज...