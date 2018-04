फाइल फोटो: और के साथ तरन आदर्श (बीच में)

नई दिल्‍ली. की फिल्‍म 'किक' को फिल्‍म समीक्षक तरन आदर्श ने 4.5 स्‍टार स्‍टार क्‍या दिए, सोशल वर्ल्‍ड में इसे लेकर हायतौबा मच गया। टि्वटर यूजर्स ने आदर्श की खिल्‍ली उड़ाते हुए एक से एक बढ़कर एक जोक्‍स शेयर किए, जिसकी वजह से taran adarsh टि्वटर पर ट्रेंड करने लगे। बता दें कि इस फिल्‍म को अधिकतर फिल्‍म समीक्षकों ने औसत रेटिंग दी है। कुछ समीक्षकों ने कहा कि सिर्फ सलमान खान के प्रशंसक ही इस फिल्‍म को देख सकते हैं। वहीं, फिल्‍म समीक्षक मयंक शेखर ने लिखा है, "आख़िर में एक बात कहना चाहूंगा. सलमान की फ़िल्मों की समीक्षा करना अंडरवियर में इस्तरी करना जैसा है. जिसका कोई मतलब नहीं है।"

क्‍या कहा टि्वटर यूजर्स ने

‏@YUVOO7: Q- What if taran adarsh make star wars? Ans-it will be called 5Star war.

‏@coolfunnytshirt: *Taran Adarsh at a 5 star hotel* Manager: Sir, how would you rate our hotel? TA: 5 Star.. M: LOL! It's already 5 star! Kuch naya bol!

‏@BolshoyBooze: BREAKING: Taran Adarsh gives 4 stars to Salman's #Kick and gives 5 stars to KRKs 'Review of #Kick' that is released on youtube.

‏@coolfunnytshirt: Taran Adarsh just clarified that he doesn't own Star TV.

@Fakalogic: World Bank was all set to release funds for development of Dharavi slum then Taran Adarsh rated it now they'r askin for loans from Dharavi.

‏@bwoyblunder: Taran Adarsh's password: *****

किसने दी कितनी रेटिंग