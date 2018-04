प्रभु देवा के बाद अब इस शख्स को डेट कर रहीं नयनतारा, यहां मिले थे दोनों

मुंबई/चेन्नई।साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस नयनतारा ने हाल ही में अपना 33वां बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस मौके पर उनके ब्वॉयफ्रेंड और डायरेक्टर विग्नेश शिवन ने भी उन्हें बर्थडे विश किया। विग्नेश ने ट्विटर पर नयनतारा को विश करते हुए लिखा- Happy Birthday to a woman I really look upto Stay Bold stay beautiful jus keep creating that stunning story of what is #Nayanthara Proud of u as always!! बता दें कि विग्नेश से पहले नयनतारा एक्टर के साथ लिव इन में रह चुकी हैं।अवॉर्ड शो में ऑफिशियल की रिलेशनशिप...



- 2017 में ही दोनों ने अपनी रिलेशनशिप को उस वक्त ऑफिशियल किया, जब वो सिंगापुर में एक अवॉर्ड शो के दौरान रेड कार्पेट पर मिले थे। बता दें कि विग्नेश प्यार से नयनतारा को 'Thangamey' बुलाते हैं।

- तमिल फिल्ममेकर विग्नेश फिलहाल साउथ एक्टर सूर्या और कार्ति के साथ मिलकर 'थाना सुरेन्द्र कोट्टम' फिल्म बना रहे हैं। यह मूवी जनवरी, 2018 में रिलीज होने की उम्मीद है।

- नयनतारा और विग्नेश ने साथ में 2015 में आई तमिल फिल्म 'नानुम राउडी धान' में काम किया है। इस फिल्म में नयनतारा के अलावा विजय सेतुपति, पार्थिबन और राधिका भी थे।



इन फिल्मों में नजर आएंगी नयनतारा...

नयनतारा इन दिनों तमिल फिल्म 'अरम' में नजर आ रही हैं। इसके अलावा उनकी कुछ और फिल्में जैसे 'वेलइक्करन', इमइक्का नोडिगल, कोलाइथुर कालम, जय सिम्हा और कोको अगले साल रिलीज होंगी।

