पहचान छुपाकर ये एक्टर करता था कपड़ा फैक्ट्री में काम, मिलते थे 1000 रुपए

सूर्या ने सितंबर 2006 को एक्ट्रेस ज्योतिका से शादी की थी। दोनों के दो बच्चे बेटी दीया (2007) और बेटा देवा (2010) है। सूर्या और ज्योतिका ने तकरीबन 7 फिल्मों में साथ काम किया है। सूर्या 'Who Wants to Be a Millionaire?'शो के तमिल वर्जन को होस्ट कर चुके हैं। सूर्या साउथ सिनेमा के हाइएस्ट पेड स्टार्स में से हैं। वे एक फिल्म के लिए 20-25 करोड़ रुपए लेते हैं। इसके साथ ही फिल्मों के राइट्स के लिए एक्सट्रा चार्ज करते हैं।