बिकिनी में नजर आईं अजय देवगन की ऑनस्क्रीन वाइफ, शेयर की Photos

फिल्म 'दृश्यम' में की वाइफ का किरदार निभाने वाली साउथ एक्ट्रेस की बिकिनी में फोटोज वायरल हो रही हैं। हाल ही में वे एक अंडरवॉटर फोटोशूट के लिए इंडोनेशिया में थीं। वहां बांडा सी में उन्होंने फोटोशूट कराया और आइलैंड पर एन्जॉय भी किया। उन्होंने अंडरवॉटर शूट की कुछ फोटोज इंस्टाग्राम पर भी शेयर की है।

टू-पीस बिकिनी में आईं नजर...

श्रिया सरन एक फोटो में टू-पीस बिकिनी में नजर आ रही हैं। उन्होंने फोटो शेयर करते हुए कैप्शन दिया, 'I can’t believe I did it. @anupjkat thank you for being the coolest under water Photographer. Please go check out this page , it’s for the ocean lovers @oneoceanonelove'.



एक दूसरी फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'This picture was taken by the best photographer in the world'. श्रिया ने एक फोटो शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, 'Reflections #sunkissed'.

इन फिल्मों में किया काम...

श्रिया ने बॉलीवुड फिल्म 'मिशन इस्तांबुल' (2008) और ' दृश्यम' (2015) में काम किया है। वे साउथ की 'संतोषम' (2002), 'टैगोर' (2003), 'शिवाजी: द बॉस' (2007) 'कंदस्वामी' (2009) सहित कई फिल्मों में नजर आ चुकी हैं।

आगे की स्लाइड्स पर देखें श्रिया की फोटोज...